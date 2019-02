Débats Première 100% Wallonie - 01/02/2019

1/ Un Conseil Wallon de L'Exportation, composé d'acteurs de terrain et d'experts, a été mis sur pied. On en parle avec Jean EYLENBOSCH, président du Conseil.



2/ La commune de Crisnée va investir dans sa propre éolienne. On en parle avec Philippe GOFFIN, bourgmestre de Crisnée.



3/ Le débat : Faut-il en finir avec la Communauté française ?

Jean-Luc CRUCKE, ministre wallon du Budget et de l'Énergie (MR)

Philippe COURARD, président du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PS)

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE