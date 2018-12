Débats Première 100% Wallonie - 21/12/2018

1/ Le point sur le dossier des risques sanitaires des terrains synthétiques. On en parle avec Emmanuel MORIMONT et Patrick PREVOT, député PS au Parlement de Wallonie.



2/ Le débat : La Wallonie a-t-elle raison d'interdire les vieilles voitures polluantes ?



Céline TELLIER, secrétaire générale adjointe / directrice politique et projets pilotes d'Inter-Environnement Wallonie

Philippe CASSE, historien de l'automobile

Carlo DI ANTONIO, ministre wallon de l'Environnement

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE