Débats Première 100% Wallonie - 14/12/2018

1/ Le point sur la grève en Wallonie avec Thierry BODSON, secrétaire général de l'interrégionale wallonne de la FGTB.



2/ La Région wallonne vient de lancer un guichet unique à destination des entrepreneurs, le 1890. On en parle avec Emmanuelle GENDEBIEN, responsable du 1890.be



3/ Le débat : Wallonie : bientôt le retour des mines ?

Nos invités :

Jean-Marc BAELE, professeur de Géologie fondamentale et appliquée à l'UMons

Johan YANS, professeur ordinaire au département de Géologie de l'UNamur et maître de conférence à l'ULB et l'ULiège

Philippe GIARO, géologue à l'ULiège et entrepreneur dans le domaine des mines et des métaux

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE