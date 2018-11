Débats Première 100% Wallonie - 30/11/2018

1/ Le premier plan wallon de prévention et de promotion de la santé. On en parle avec Michel DEMARTEAU, directeur en chef de l'Observatoire de la Santé du Hainaut.



2/ Le débat : Pourquoi la chasse suscite-elle autant de tensions en Wallonie ?



Nos invités :

Céline TELLIER, secrétaire générale adjointe / directrice politique et projets pilotes d'Inter-Environnement Wallonie

Benoit PETIT, président du Conseil supérieur wallon de la Chasse (CSWC) et du Royal Saint-Hubert Club de Belgique

Jacques DELACOLLETTE, garde-chasse depuis 1994

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE