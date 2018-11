Débats Première 100% Wallonie - 23/11/2018

1/ Gilets jaunes : retour sur une semaine mouvementée en Wallonie. On en parle avec Tommy LECLERCQ, Gouverneur de la Province de Hainaut.



2/ Maggie De Block veut imposer une attestation de contingentement aux étudiants en médecine pour obtenir une place de stage et un numéro Inami. On en parle avec Dominique VAN PEE, président du collège des doyens de faculté de médecine.



3/ Le débat : L'Avenir doit-il sortir de Nethys ?



Nos invités :



Stéphane HAZÉE, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie

Jean-Paul WAHL, chef de groupe MR au Parlement de Wallonie

Pierre-Yves DERMAGNE, chef de groupe PS à la Chambre

Dimitri FOURNY, chef de groupe cdH au parlement de Wallonie

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE