Débats Première 100% Wallonie - 16/11/2018

1/ Près de 25% des ménages wallons utilisent le bois comme chauffage dans leur maison, source importante de particules fines. On en parle avec Pierre-Louis BOMBECK, chef de projet bois-énergie et chimie du bois chez Valbiom.



2/ Des entrepreneurs ont décidé de faire vivre l'IA en Wallonie. On en parle avec Christophe MONTOISY, Business director THELIS et co-fondateur du réseau IA.



3/ Le débat : L'arrivée d'Alibaba, une bonne nouvelle ?



Nos invités :



Christophe LECLERCQ, président de la Chambre de Commerce de Liège-Verviers-Namur, président de l'UWEL et administrateur délégué de Newelec

François SCHREUER, conseiller communal de la Ville de Liège

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE