Débats Première 100% Wallonie - 19/10/2018

1/ Les élections communales : la formation de coalitions dans les grandes villes wallonnes. On en parle avec Rudy HERMANS, journaliste à la RTBF.



2/ L'économie wallonne a-t-elle atteint son plafond ? On en parle avec Didier PAQUOT, directeur du département économie, R&D, affaires européennes de l'Union Wallonne des Entreprises.



3/ Le débat: Faut-il révolutionner la fiscalité automobile en Wallonie ?



Nos invités:

Benoit BAYENET, chargé de cours en Finances Publiques et Politiques Economiques à l'ULB

Marc BOURGEOIS, professeur de Droit fiscal à l'ULiège et co-président du Taxe Institute de l'ULiège

Pierre COURBE, chargé de mission Mobilité à Inter-Environnement Wallonie

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE