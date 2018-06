Débats Première 100% Wallonie - 08/06/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : le soutien aux étudiants kotteurs en Wallonie. On en parle avec Morgane JUSTEN, présidente de l'UNECOF (Union des étudiants de la Communauté française) et Jean-Paul BLONDEEL, directeur gérant de la société "Notre Maison".



12h30: Les écoles wallonnes sont-elles prêtes pour la révolution numérique ?



Nos invités :

Sébastien REINDERS, ambassadeur d'éducation digitale à l'Agence du Numérique

Nicolas PETTIAUX, professeur d'informatique à la Haute École Bruxelles-Brabant, organisateur du colloque international Educode

Fabrice HUIN, conseiller pédagogique à la Fédération Wallonie-Bruxelles

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE