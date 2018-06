Débats Première 100% Wallonie - 01/06/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : les deux premiers téléphériques urbains sont à l'étude à Liège. On en parle avec Michel FIRKET, échevin en charge de la mobilité à Liège et Xavier TACKOEN, administrateur délégué d'Espaces-Mobilités.



12h20: Inondations: la Wallonie est-elle suffisamment préparée ?



Nos invités :

Audrey LAHOUSSE, attachée au Service Public de Wallonie, DGO3-Direction des cours d'eau non navigables, responsable de la mise en œuvre de la Directive Inondations

Arnaud DEWEZ, attaché au Service Public de Wallonie, DGO3-Direction du développement rural, conseiller à la cellule GISER

Christian FAYT, échevin des travaux à Ittre, président du Contrat de Rivière de la Senne

Nicolas-Xavier LADOUCE, responsable adjoint du service info Météo de la RTBF

