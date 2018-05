Débats Première 100% Wallonie - 25/05/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : la ministre Alda Greoli d'interdire la vente de tabac par les enseignes de grande distribution. On en parle avec Dominique MICHEL, CEO de Comeos et Anne BOUCQUIAU, porte-parole et responsable du pôle Experts de la Fondation contre le Cancer.



12h20: Ce sera dur. Mais les wallons s'en sortiront ?



Nos invités :

Sebastien BRUNET, administrateur général de l'Institut Wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) et professeur en science politique, charge « Gouvernance et Société » à l'Uliège

Giuseppe PAGANO, docteur en Sciences économiques appliquées, Chef du Service de Finances Publiques et de Fiscalité à l'Université de Mons

Philippe SUINEN, président de la Chambre de commerce et d'industrie wallonne (CCIW)

