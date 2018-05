Débats Première 100% Wallonie - 18/05/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : retour sur l'élection du recteur de l'université De Liège. On en parle avec Barbara SCHAAL, journaliste RTBF et Maxime MORI, président de la Fédération des étudiants francophones.



12h20: Pesticides dans l'air : la Wallonie doit-elle s'inquiéter ?



Nos invités :

Suzanne REMY, coordinatrice du projet Expopesten à l'ISSeP (Institut scientifique de service public)

Bernard DECOCK, conseiller au service études de la FWA (Fédération wallonne de l'Agriculture)

Lionel DELVAUX, chargé de mission auprès d'Inter-Environnement Wallonie

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE