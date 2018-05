Débats Première 100% Wallonie - 04/05/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : une nouvelle éolienne à axe vertical a été installée du côté de Bovenistier. On en parle avec Philippe MONTIRONI, administrateur délégué de Fairwind.



12h15: Faut-il craindre l'arrivée des compteurs électriques intelligents ?



Nos invités :

Jean-Michel BRÉBANT, porte-parole d'Ores

Jean-François MITSCH, conseiller communal à Genappe et administrateur d'Enercoop

Grégoire WALLENBORN, chercheur à l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire de l'ULB

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE