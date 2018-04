Débats Première 100% Wallonie - 27/04/2018

12h: La table de l'actualité :

Un parc économique à Hélécine pourrait ne pas ouvrir à cause d'une bretelle d'autoroute située en Flandre. On en parle par téléphone avec Baudouin HARDY DE BEAULIEU, directeur général de l'Intercommunale économique du Brabant wallon.

Ce vendredi, les États membres européens devraient statuer sur le maintien ou la suppression de l'autorisation de la vente et de l'usage de trois substances de la famille des néonicotinoïdes. On en parle par téléphone avec Aurélie NOIRET, conseillère au service d'études de la FWA- secteur végétal.



12h20: A qui profite la reprise de l'économie wallonne?



Nos invités :

Benoit BAYENET, vice-président de la Sogepa (Société wallonne de Gestion et de Participations) et professeur à l'ULB

Marc BECKER, secrétaire national de la CSC et président de la CSC wallonne

Didier PAQUOT, directeur du département économie, R&D, affaires européennes de l'Union Wallonne des Entreprises

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE