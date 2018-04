Débats Première 100% Wallonie - 20/04/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine :

la task force certificats verts

On analyse les faits avec Damien ERNST, président de la task force photovoltaïque



12h20: La Wallonie à la traîne ou à la pointe en matière de tourisme ?



Nos invités :

René Collin, ministre wallon du tourisme

Olivier Daloze, directeur à Wallonie-Belgique Tourisme

Alain Decrop, professeur de marketing à l'université de Namur et directeur du CeRCLe (Centre de Recherche sur la Consommation et les Loisirs)

Christine Laverdure, directrice du Comité Animation de la Citadelle

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE