Débats Première 100% Wallonie - 30/03/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Faut-il instaurer une consigne pour les canettes ?

On en parle avec Carlo DI ANTONIO, ministre wallon de l'Environnement et Charles PETIT, responsable de Comeos Wallonie.



12h20: Gouvernance publique : la tornade éthique est-elle au rendez-vous ?

Nos invités :

Fabian CULOT, député wallon MR

Pierre-Yves DERMAGNE, chef de groupe PS au Parlement de Wallonie

Stéphane HAZÉE, chef de groupe Ecolo au Parlement de Wallonie

Dimitri FOURNY,chef de groupe cdH au parlement de Wallonie

