Débats Première 100% Wallonie - 23/03/2018

Bientôt le retour du loup en Wallonie ?//Bien-être animal: la Wallonie doit-elle être plus stricte ?

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Bientôt le retour du loup en Wallonie ?

Nous ferons réagir deux acteurs: François LOUIS, journaliste RTBF et Alain LICOPPE, coordinateur du Réseau loup wallon au Service public de Wallonie



12h20: Bien-être animal: la Wallonie doit-elle être plus stricte ?



Nos invités :

Ann DE GREEF, directrice de GAIA

Alban DE KERCHOVE, directeur de Recherche FNRS en neurosciences au Laboratoire de Neurophysiologie de la Faculté de Médecine à l'ULB