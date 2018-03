Débats Première 100% Wallonie - 16/03/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Les communes doivent-elles limiter les camps scouts ?

Nous ferons réagir deux acteurs: Raymond DOUNIAUX, bourgmestre de Couvin et Geoffroy CREPIN, porte-parole des scouts de Belgique.



12h30: Espérance de vie : pourquoi la mortalité est-elle plus élevée en Wallonie qu'en Flandre ?

Nos invités :

Sébastien BRUNET, administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

Michel DEMARTEAU, directeur en chef de l'Observatoire de la Santé du Hainaut

Pierre DRIELSMA, secrétaire politique de la Fédération des maisons médicales

Jean HERMESSE, secrétaire général des Mutualités chrétiennes

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE