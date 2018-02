Débats Première 100% Wallonie - 23/02/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : annulation de 9 éoliennes pour protéger les oiseaux à Boneffe

On analyse les faits avec Rudy HERMANS, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Fabienne NICOLAS du comité citoyen Plaine de Vie.



12h30:Installer des éoliennes : bientôt impossible ?

Nos invités :

Lucie RENUART, responsable aménagement du territoire et législation chez Natagora

Fawaz AL BITAR, conseiller chez Edora (la fédération des producteurs d'énergies renouvelables)

Patrice D'OULTREMONT, président de l'ASBL Vent de raison

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE