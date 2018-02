Débats Première 100% Wallonie - 09/02/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Salle de shoot en Wallonie, le débat avance...

On analyse les faits avec François Louis, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Willy Demeyer, bourgmestre de Liège.



12h20: La Flandre, solution au chômage wallon ?

Nos invités:

Marie-Kristine VANBOCKESTAL, administratrice générale du FOREM (service public wallon de l'emploi et de la formation)

Bert MONS, directeur général du Voka Flandre occidentale

Inge PEERAER, responsable de projet mobilité internationale au ?VDAB et coordinatrice du projet Interreg V " Emploi sans frontières/Grenzeloos tewerkstellen" (France, Wallonie, Vlaanderen)

Arnaud LE GRELLE, directeur Wallonie-Bruxelles de Federgon

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE