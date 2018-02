Débats Première 100% Wallonie - 02/02/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine. Pourquoi la fronde contre les visites domiciliaires est-elle partie de Liège ?

On analyse les faits avec Barbara Schaal. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Louis Maraite, conseiller communal à la Ville de Liège sur la liste MR.



12h30: Wallonie : le « stop au béton » est-il souhaitable ?

Nos invités :

Philippe Funcken, directeur général de Natagora

Aubry Lefèbvre, membre de la commission Développeurs de résidentiel de l'Union professionnelle du secteur immobilier

Francis Carnoy, directeur général de la Confédération de la Construction Wallonne

Jacques Teller, professeur d'urbanisme et d'aménagement du territoire à l'ULiège

Casting et équipe Animateur Bertrand HENNE