Débats Première 100% Bruxelles - Comment garder les Bruxellois à Bruxelles ? - 17/05/2019

Nos invités sont :

- Alexia BERTRAND, cheffe de cabinet du Vice-Premier Ministre et 3ème sur la liste MR à la Région bruxelloise

- Françoise DE SMEDT, députée bruxelloise et tête de liste PTB à la Région bruxelloise

- Céline FRÉMAULT, ministre bruxelloise du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement, de l'Energie, des familles, de l'aide aux personnes et des personnes handicapées et tête de liste cdH à la Région bruxelloise

- Fadila LAANAN, secrétaire d'Etat à la Propreté, ministre-présidente de la Cocof, 2ème sur la liste PS à la Région bruxelloise

- Cieltje VAN ACHTER, députée bruxelloise et tête de liste N-VA à la Région bruxelloise

Casting et équipe Animateur Jerome DURANT