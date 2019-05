Débats Première 100% Bruxelles - 03/05/2019

Emploi et entreprises : quel bulletin pour le gouvernement bruxellois ?

Interview de Charles PICQUÉ à l'occasion de la fête de l'Iris. On célèbre cette année les 30 ans de la Région bruxelloise. Une région dont Charles PICQUÉ est l'architecte. Il la quitte après 30 ans de bons et loyaux services.



Le débat : Emploi et entreprises : quel bulletin pour le gouvernement bruxellois ?

- Estelle CEULEMANS, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles

- Paul PALSTERMAN, secrétaire régional bruxellois de la CSC

- Jan DE BRABANTER, secrétaire général de BECI

- Clarisse RAMAKERS, directrice du service d'études de l'UCM