Débats Première 100% Bruxelles - 05/04/2019

Débats Première 100% Bruxelles - Vendredi 5 avril 2019 - Geoffroy FABRE



1/ Interview d'Yves LIMAUGES, co-président du Syndicat des libraires francophones sur l'instauration du prix unique du livre à Bruxelles



2/ Le débat : comment mieux lutter contre le harcèlement de rue et dans les transports à Bruxelles ?

En studio :

Béa ERCOLINI, candidate cdH à la Chambre, fondatrice et présidente de l'ASBL Touche pas à ma pote

Ridouane CHAHID, député bruxellois PS, ex vice-président de la STIB

David WEYTSMAN, député bruxellois, auteur du texte de la résolution contre le harcèlement de rue au Parlement Bruxellois

