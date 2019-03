Duo for a Job

1/ Interview de Julie BODSON, Duo for a Job, après 5 ans d'activité l'association dresse un bilan sur base d'entretiens avec plus de 1300 jeunes issus de l'immigration.



2/ Le débat : La Région bruxelloise fait fuir les entreprises ?

En studio :

- Jan DE BRABANTER, secrétaire Général de BECI

- Didier GOSUIN, ministre bruxellois DéFI de l'emploi et de l'économie

- Catherine MOUREAUX, bourgmestre PS de Molenbeek