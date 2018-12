Débats Première 100% Bruxelles - Bruxelles, ville à vivre ou ville à vendre ? - 14/12/2018

Quel avenir culturel et touristique pour le centre de Bruxelles ?

Alors que les Plaisirs d’Hiver ont lieu en ce moment et que la nouvelle échevine de la Culture et du Tourisme vient d’être installée, on s’intéresse à l’avenir du centre-ville avec comme invités :



- Delphine Houba, échevine PS de la culture et du tourisme

- Patrick Bontinck, directeur de Visitbrussels

- Isabelle Marchal, de la plateforme Pentagone (groupement citoyen à la base opposé à la manière dont le piétonnier était développé, ensuite sur le développement du centre-ville)

- Nicolas Hemeleers, collectif 24hBrussel