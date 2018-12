Débats Première 100% Bruxelles - Trop grande, trop loin, la prison de Haren ? - 07/12/2018

Trop grande, trop loin, la prison de Haren ?



Ce n’était jusqu’ici qu’un concept théorique en discussion depuis près de dix ans. Mais la prison de Haren, en Région bruxelloise, sortira bientôt de terre. L’annonce date d’il y a quelques jours : le début du chantier de construction est prévu pour avril 2019.



Prévue à l’origine pour compenser les fermetures à venir des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael, le futur complexe pénitentiaire divise. Par sa taille d’abord : Haren pourra accueillir près de 1200 détenus, elle sera, et de loin, la plus grande prison belge. Par sa localisa