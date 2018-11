Débats Première 100% Bruxelles - 23/11/2018

A quand le décumul pour les mandataires bruxellois ?

Au lendemain des élections communales, tous les partis ont déjà les yeux rivés sur la prochaine échéance, les élections régionales, fédérales et européennes de mai 2019. Certains partis ont déjà lancé l'appel à candidature pour constituer les listes. La question du décumul est évidemment au centre de leurs discussions. L'ordonnance qui doit instaurer une incompatibilité entre la fonction de bourgmestre ou d'échevin et le mandat de membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement européen est actuellement bloquée. Le Parlement flamand a en effet actionné une procédure en conflit d'intérêts. En attendant cette ordonnance, chaque parti impose ses propres règles à ses membres.

Quelles sont les différences de visions entre les partis francophones ? Le décumul des mandats est-il un problème communautaire ? Le cumul des mandats est-il véritablement impossible en termes de temps ? Faut-il le supprimer le cumul pour éviter les conflits d'intérêts ?



Débats Première 100% Bruxelles organise un débat autour de ces questions avec Emmanuel De Bock (DéFI), Caroline Désir (PS), Vincent De Wolf (MR) et Zoé Genot (Ecolo)

Casting et équipe Animateur Geoffroy FABRE