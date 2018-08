Débats Première 100% Bruxelles - 31/08/2018

1/ Les suites des problèmes à la porte d'Ulysse et la question de l'hébergement à Bruxelles. On en parle avec Christine VANHESSEN, directrice de la Fédération des maisons d'accueil - AMA et membre du CA du Samu Social



2/ Le débat : Y a-t-il assez de places en première secondaire à Bruxelles ?



En studio :

- Claude VOGLET, président de la CIRI

- Nico HIRTT, membre fondateur de l'APED

- Michel PARYS, secrétaire général de l'ASBL ELEVeS

- Didier PIENS, ancien directeur de l'institut Saint Jean Baptiste de la Salle

Casting et équipe Animateur Geoffroy FABRE