Débats Première 100% Bruxelles - 22/06/2018

12h: La table de l'actualité : Nous recevons Paul GROSJEAN, l'un des fondateurs du « Club Grand Place » qui a été créé cette semaine, il s'agit d'une association créé cette semaine pour mettre en avant le savoir-faire bruxellois, l'appel de ce club a été signé par une cinquantaine de personnalités bruxelloises (Pierre Marcolini, Jean Pierre Buyle, Peter de Caluwe, ...)



12h20: La campagne électorale a-t-elle déjà commencé et tous les moyens sont-ils bons pour déjà présenter son programme aux citoyens ?



Nos invités :

Boris DILLIÈS, bourgmestre de Uccle, tête de liste MR

Christos DOULKERIDIS, député bruxellois et tête de liste Ecolo à Ixelles

Michaël FRANCOIS, conseiller communal à la Ville de Bruxelles et candidat DéFI

Jean-Paul NASSAUX, politologue au CRISP

Casting et équipe Animateur Geoffroy FABRE