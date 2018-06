Débats Première 100% Bruxelles - La campagne électorale a-t-elle déjà commencé à Bruxelles?...

La campagne électorale a-t-elle déjà commencé et tous les moyens sont-ils bons pour déjà présenter son programme aux citoyens ?



Nos invités :

Boris DILLIÈS, bourgmestre de Uccle, tête de liste MR

Christos DOULKERIDIS, député bruxellois et tête de liste Ecolo à Ixelles

Michaël FRANCOIS, conseiller communal à la Ville de Bruxelles et candidat DéFI

Jean-Paul NASSAUX, politologue au CRISP