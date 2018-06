Débats Première 100% Bruxelles - 01/06/2018

12h: On décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine avec Pascal Smet, ministre Bruxellois de la mobilité et des travaux publics pour débattre autour des problèmes de mobilité à Bruxelles et notamment du chaos sur les routes ce lundi engendré par le début des travaux à Reyers.



12h20: Quel avenir pour la forêt de Soignes ?



- Jacques Steenuit : président de l'association des amis de la forêt de Soignes

- Thierry Wauters : directeur de la Direction des Monuments et Sites de la Région de Bruxelles-Capitale

- Stéphane Vanwijnsberghe : conseiller au cabinet de la ministre bruxelloise de l'environnement

- Willy Van De Velde : garde forestier

Casting et équipe Animateur Pierre VANDENBULCKE