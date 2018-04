Débats Première 100% Bruxelles - 27/04/2018

1/ La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : le quartier de Peterbos avec Tom DENIS, journaliste et Eric CORIJN, philosophe de la culture et professeur en études urbaines à la VUB.



2/ Le néerlandais, talon d'Achille du chercheur d'emploi bruxellois ?



En studio :

- Grégor CHAPELLE, patron d'Actiris

- Didier GOSUIN, ministre bruxellois de l'Emploi, de l'Économie, de la Formation Professionnelle

- Olivier WILLOCX, CEO de BECI, l'Union des entreprises de Bruxelles

- Philippe VAN PARIJS, économiste et philosophe, professeur émérite à l'UCL

Casting et équipe Animateur Pierre-Yves MEUGENS