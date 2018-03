Débats Première 100% Bruxelles - 30/03/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Stade national : la Ville de Bruxelles demande le divorce avec le promoteur Ghelamco.

On analyse les faits avec Geoffroy FABRE de la rédaction bruxelloise de la RTBF et on entendra l'analyse d'un des acteurs de cette saga, l'échevin MR Alain COURTOIS.



12h20: La voiture particulière à Bruxelles, c'est terminé ?

Nos invités:

Doris DILIÈS, bourgmestre MR de Uccle, ex-député régional

Jamal IKAZBAN, député régional PS

Christian LAMBERT, directeur de DriveNow en Belgique

Ischa LAMBRECHTS, représentante d'Urban Moblity Pop Up

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX