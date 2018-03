Débats Première 100% Bruxelles - 16/03/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : le décumul intégral des mandats à Bruxelles, prochaine bombe communautaire ?

On reviendra sur le vote (francophone) survenu cette semaine en commission. On analysera les effets d'une telle mesure sur le paysage politique avec Aurélie TIBBAUT, Chercheuse au CEPAP (ULB) et on abordera les conséquences politiques avec un.e député.e néerlandophone.



12h20: A qui profite la rénovation des quartiers bruxellois ?

Nos invités :

Philippe CLOSE, bourgmestre de Bruxelles

Sarah DE LAET, géographe au sein de l'IGEAT, l'Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (ULB)

Kristiaan BORETT, Maitre-architecte de la région de Bruxelles-capitale.

Gwenaël BREES du collectif « Pavé dans les Marolles »

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX