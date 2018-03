Débats Première 100% Bruxelles - 09/03/2018

Débat 1 : Pour la première fois en Belgique, un homme a été condamné pour sexisme dans l'espace public à Bruxelles.

On analyse les faits et les décisions des autorités avec Safia Kessas, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir une élue, Marie Arena, eurodéputée socialiste. L'Europe se mobilise-t-elle également ?



Débat 2 : Le combat pour les femmes est-il devenu un combat entre femmes ? Les récentes affaires de harcèlement sexuel ont mis en évidence la honte qui rongent les victimes. La honte accompagnée du silence. Comment se réapproprier la parole, tout en restant audible ?

« Débats Première » réunit ce vendredi Laurence Rosier, Professeure de linguistique à l'ULB, Lisette Lombé, auteure, slammeuse et formatrice Isabelle Simonis (PS) Ministre des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, Anne Morelli, professeur d'histoire à l'ULB

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX