Débats Première 100% Bruxelles - 02/03/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : faut-il obliger les SDF à accepter un hébergement par temps de grand froid ?

On analyse les faits et les réactions politiques avec Jérôme DURANT, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur Nous ferons ensuite réagir un acteur : Ariane DIERICKX, directrice générale de l'Asbl « L'Ilot »



12h20: Bruxelles est-elle trop bruyante ?

Nos invités :

Benoîte MILLET, médecin ORL, vice-administratrice générale de la société royale belges des ORL

Yvan ROQUE, président de la Fédération Horeca Bruxelles

Jean-Michel MARY, senior Manager Relations Institutionnelles à la STIB

Marie POUPE, experte au sein du Département Bruit de Bruxelles Environnement

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX