Débats Première 100% Bruxelles - 23/02/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Le fonctionnement de l'Asbl bruxelloise GIAL.

On analyse les faits et les réactions politiques avec Barbara BOULET, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur Nous ferons ensuite réagir un acteur : Karine LALIEUX (PS), députée fédérale belge, échevine de la Culture et de la Propreté publiques de la Ville de Bruxelles.



12h20: Pourquoi est-ce si long d'obtenir un permis d'urbanisme ?

Nos invités :

Geoffroy COOMANS DE BRACHÈNE, (MR) échevin de l'Urbanisme de la ville de Bruxelles

Mohamed AZZOUZI, président de la commission de l'aménagement du territoire

Fabrizio TROBBIANI, architecte

Laurent SCHILTZ, secrétaire général bruxellois de la Confédération de la construction

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX