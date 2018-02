Débats Première 100% Bruxelles - 09/02/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine : Le grillage de la discorde dans le cimetière multiconfessionnel.

On analyse les faits et les réactions politiques avec Bruno Schmitz, journaliste RTBF. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Ridouane Chahid, député bruxellois PS, qui estime que ce grillage est une « forme d'apartheid ».



12h20: Doit-on ouvrir une « salle de shoot » à Bruxelles ?

Nos invités:

Cécile Jodogne, (Défi) Secrétaire d'Etat bruxelloise en charge de l'Aide Médicale Urgente

Christopher Collin, coordinateur du comptoir d'échange de seringues "Dune"

Mathieu Bihet, président des jeunes MR

Pablo Nicaise, professeur à l'institut de recherche Santé et Société (UCL). Auteur d'une étude d'analyse sur la toxicomanie en rue, commandée par le parlement fédéral.

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX