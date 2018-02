Débats Première 100% Bruxelles - 02/02/2018

12h: La table de l'actualité : on décortique les clefs d'un débat d'actualité de la semaine. Le pari des listes bilingues est-il risqué ?

On analyse les faits, à la ville de Bruxelles notamment, avec Karim Fadoul. Nous ferons ensuite réagir un acteur : Karel Vanlouwe, bruxellois et député flamand N-VA



12h20: Trouver une place en maternelle : pourquoi est-ce un parcours du combattant ?

Nos invités :

Tino Delabie de l'Appel pour une école démocratique

Bernard Hubien, secrétaire général de l'UFAPEC (Union francophone des associations de Parents de l'enseignement catholique)

Yves Thomée, conseiller de la ministre pour le fondamental

Barbara Trachte, députée bruxelloise Ecolo

