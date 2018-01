12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Jean-Claude DAOUST, ex-président de BECI et de la FEB et Marc DE HAAN, directeur de BX1



12h30: Migrations : le débat est-il possible ?

Nos invités :

Mark ELCHARDUS, sociologue, professeur émérite de la VUB

Abdeslam MARFOUK, attaché scientifique à l'IWEPS

Marco MARTINIELLO, sociologue bruxellois, professeur à l'ULiège

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX