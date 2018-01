Débats Première 100% Bruxelles - 19/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » : Antoine DE BORMAN, directeur du centre d'études du cdH (CEPESS) et Jean QUATREMER, correspondant européen à Bruxelles du journal Libération.



12h30: Deliveroo : un modèle économique révolutionnaire ou du 19e siècle ?

Nos invités :

Christophe CHARLOT, journaliste Trends-Tendances, auteur de « Uberize me »

Corentin DE SALLE, auteur de l'ouvrage « Libérer le potentiel de l'économie collaborative » (Ed. Sep) et directeur du Centre Jean Gol

Sandrino GRACEFFA, directeur de la coopérative de travailleurs SMart et auteur de l'ouvrage " Refaire le monde ... du travail , une alternative à l'uberisation de l'économie " (Ed. Repas)

Jean-Bernard ROBILLARD, coursier - Deliveroo Belgique

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX