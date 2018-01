Débats Première 100% Bruxelles - 12/01/2018

12h: Débats du jour en compagnie de 2 « débatteurs » Marc FILIPSON, patron de la librairie « Filigranes » et Philippe VAN MUYLDER, secrétaire général de la FGTB Bruxelles



12h30: Piétons et cyclistes : faut-il craindre pour leur sécurité ?

Nos invités :

Florine CUIGNET, responsable de la politique bruxelloise du GRACQ, le Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens

Bianca DEBAETS, secrétaire d'Etat bruxelloise à la Sécurité routière(CD&V)

Bernard CLERFAYT, député-bourgmestre de Schaerbeek (DéFI)

Casting et équipe Animateur Thomas GADISSEUX