De l’isoloir à la coalition, le parcours d’un bulletin de vote - Les Décodeurs - 14/10/2018

Vous êtes en route pour aller voter... Vous entrez dans l'isoloir... Vous remplissez votre bulletin, le glissez dans l'urne, en Wallonie, ou cliquez sur " ok " à Bruxelles, et puis… Et puis ? Qui rassemble les votes ? Qui les contrôle ? Qui les valide ? On retrace l’éphémère vie d’un bulletin de vote avec Jean-Benoit Pilet, politologue à l'ULB, et Thibault Gaudin, doctorant et assistant au Centre de Droit Public de l'ULB.

Émission Les Décodeurs