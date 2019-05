Dany Laferrière - Entrez sans frapper - 21/05/2019

L'intellectuel, écrivain, et scénariste haïtien, résidant à Montréal, Dany Laferrière, Prix Médicis 2009 pour « L'énigme du retour », membre de l'Académie française depuis 2015, pour son livre "Vers d'autres rives" (L'Aube).



« J'ai toujours cru que la différence première était entre les nomades et les sédentaires. Je dis nomade sans voir uniquement le corps. L'esprit, le cœur, peut l'être. J'englobe aussi les idées, les formes, les couleurs, les sensations, les sentiments comme les émotions. Quel tourbillon ! La toupie de mon enfance. Quelle joie d'aller vers d'autres rives, même douloureuses. J'ai toujours rêvé d'une biographie qui exclurait les dates et les lieux pour ne tenir compte que des émotions ou des sensations, mêmes fugaces. La première fois que j'ai vu une libellule. La fois que je suis entré dans la mer en ignorant qu'il fallait savoir nager. La fois que j'ai assisté à l'exécution d'un prisonnier politique près du cimetière de Port-au-Prince. Le dernier regard de ma mère me voyant partir en exil. Ma première promenade dans la cour de l'Académie. Et toutes les fois que j'ai regardé dans un ciel étoilé en espérant trouver la Niña Estrellita. »

