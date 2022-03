Dans quel Monde on vit

« L’évidence nous oblige à l’admettre : dans leur écrasante majorité, les humains n’ont que faire de la vie des autres. ». C’est ce que fait dire Aymeric Caron à l’un des personnages de son premier roman (« Nous mourrons de nous être tant haïs », Robert Laffont). En nous emmenant des années 50 du siècle dernier jusqu’à un futur proche (2054), le journaliste et militant écologiste nous raconte une humanité qui ne prend guère soin des vivants, humains ou non humains. Elle décortique les discours sexistes et antiféministes dans les médias. Son compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre » est suivi par plus de 200 000 personnes. Rose Lamy est aussi l’autrice d’un premier livre (« Défaire le discours sexiste dans les médias », JC Lattès). Rose Lamy et Aymeric Caron sont nos invités ce week-end ! Et dans « En toutes lettres ! », la journaliste et éditrice Safia Kessas écrit à Elena Osipova, 77 ans, figure du mouvement pour la paix en Russie. Choix culturels : - Le documentaire en trois épisodes « Poutine, l'espion devenu Président » à voir sur Auvio. - « Le Deuxième Sexe » de Simone de Beauvoir (Gallimard). - Le documentaire « Pour Sama » de Waad Al-Kateab. - « Avec les yeux », le nouvel album de Fishbach.