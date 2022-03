Dans quel Monde on vit

Où sont passées nos utopies ? Souvenez-vous : au début de la pandémie, au printemps 2020, des idées pour demain nous en avions plein. Qu’avons-nous fait de nos souhaits pour le monde d’après ? Ils semblent avoir été oubliés ou piétinés. Alors, ce samedi, nous prenons le temps de réécouter les idées et les envies qui ont circulé et germé lors de cet étrange printemps 2020. Avec au générique : les philosophes Vinciane Despret, Cynthia Fleury, Hélène L’Heuillet, Isabelle Stengers, Mark Alizart, les sociologues Isabelle Ferreras et Dominique Méda, les historiens Gil Bartholeyns et Achille Mbembe, les écrivain.e.s Pascale Clark, Alain Damasio, Marielle Macé et Isabelle Wéry.