Dans quel Monde on vit

Qu’est-ce que ça signifie « être à sa place » ? Pourquoi faudrait-il, peut-être, cesser de rêver d’avoir une place à soi ? Comment éviter de se retrouver pris dans une place comme dans un piège ? Pourquoi sommes-nous nombreux à ne pas rester en place ? Comment interpréter nos multiples déplacements, choisis ou imposés ? La professeure de philosophie Claire Marin est dans la place pour nous répondre. Elle signe « Être à sa place » (L’Observatoire). Ses agresseurs n’ont clairement pas souhaité lui octroyer une place dans la société. Ils l’ont tabassé, maltraité, tué parce qu’il était homosexuel. Le jeune Ihsane Jarfi est mort au printemps 2012. Le réalisateur Nabil Ben Yadir s’est inspiré de ce crime homophobe pour « Animals », son nouveau film. C’est violent mais surtout percutant et pertinent. C’est à voir en salle dès le 9 mars. Nabil Ben Yadir vient nous le présenter en avant-première. Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit à Vladimir Poutine. Choix culturels : - L’enregistrement des "King Lear" String Quartet No. 9 & String Quartet No. 8 de Philip Glass par le Tana Quartet. - « Voyage au bout de l'enfance » de Rachid Benzine (Seuil). - Le film « Vous ne désirez que moi » de Claire Simon. - L’album « Tête brûlée » d’Iliona.