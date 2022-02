Dans quel Monde on vit

Crise sanitaire, crise écologique, crise économique, crise politique, crise démocratique, … et ça n’est que le début de la liste. Le mot crise est présent partout, tout le temps. Qu’est-ce que cet empilement des crises dit de notre société, de nos temps présents ? Qu’est-ce que la crise sanitaire a révélé à propos de la santé publique, des inégalités et des vies d’exilés ? Et qu’est-ce qui produit le complotisme ? Voilà quelques-unes des questions que nous allons déplier avec notre invité : c’est le médecin, anthropologue et sociologue Didier Fassin. Il est professeur à l’Institute for Advanced Study de Princeton et directeur d’études à l’EHESS. Il a dirigé le livre « La société qui vient » (Seuil). Dans « En toutes lettres ! », l’essayiste et éditeur Laurent de Sutter écrit au sociologue Pierre Bourdieu décédé il y a 20 ans. Choix culturels : - Le film « Memoria » d’Apichatpong Weerasethakul. - « L'Idiot » de Fédor Dostoïevski. - « Covers », le nouvel album de reprises de Cat Power.