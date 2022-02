Dans quel Monde on vit

C’est l’évènement littéraire de cette semaine : la sortie du nouveau roman de Nicolas Mathieu. Près de 4 ans après son prix Goncourt, l’écrivain installe une nouvelle fois ses personnages en Lorraine française. Hélène et Christophe ont autour de 40 ans. Qu’ont-ils fait de leur vie jusqu’ici ? Qu’ont-ils raté, réussit ? Nicolas Mathieu est notre invité. « Connemara » (ACTES SUD), c’est le titre de son troisième roman. Lui, c’est l’année de ses 60 ans qu’il nous détaille jour après jour. Marc Lambron publie le Journal qu’il a tenu en 2017. 2017, l’année de l’élection d’Emmanuel Macron, celle de la naissance du mouvement #MeToo mais aussi celle de la mort de Jean d’Ormesson ou de Johnny ! Marc Lambron, membre de l’Académie française publie « L'année du coq de feu » (Grasset). Il est, également, à nos côtés. Dans « En toutes lettres ! », la journaliste et réalisatrice Safia Kessas écrit à la jongleuse, performeuse, chorégraphe et metteuse en scène française Phia Ménard. Choix culturels : - « Exterminez toutes ces brutes », la série documentaire de Raoul Peck. - Le film « Vertigo » d’Alfred Hitchcock. - « De Justesse », le nouveau morceau de Florent Marchet qui paraitra sur son prochain album « Garden-Party ». - Le film « Les Promesses » de Thomas Kruithof.