Dans quel Monde on vit

Les effets concrets du changement climatique au Niger. L'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga a posé sa caméra dans un petit village frappé par le manque d’eau. Son film « Marcher sur l’eau » est en salle depuis mercredi. Elle cherche à traduire les rêves du capitalisme financiarisé. L’écrivaine Sandra Lucbert déconstruit les discours autour de la dette publique. Elle nous fait voir et entendre ce qu’elle appelle la LCN, la langue du capitalisme néolibéral. Ses deux derniers essais : « Le ministère des contes publics » (Verdier) et « Personne ne sort les fusils » (Seuil). Aïssa Maïga et Sandra Lucbert sont nos invitées ce week-end !